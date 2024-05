Circumvesuviana - lavori nel fine settimana | interrotte due tratte

Circumvesuviana, interrotte due tratte nel fine settimana per lavori in corso - circumvesuviana, interrotte due tratte nel fine settimana per lavori in corso - lavori nel fine settimana: interrotte due tratte della circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che fa sapere come «per consentire l'effettuazione dei ...

Circum, lavori nel fine settimana: stop treni sulla linea Torre Annunziata - Poggiomarino - Circum, lavori nel fine settimana: stop treni sulla linea Torre Annunziata - Poggiomarino - lavori nel fine settimana: interrotte due tratte della circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che fa sapere come "per consentire l'effettuazione dei lavori straordinari, nei giorni ...

Disastro Circumvesuviana tra guasti, carenza di personale e scioperi. La protesta parte da Sorrento - Disastro circumvesuviana tra guasti, carenza di personale e scioperi. La protesta parte da Sorrento - protesta per l’inefficienza del trasporto pubblico locale gestito da Eav, che vede allineati dallo stesso lato della barricata ...