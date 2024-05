Cinema in lutto - è morto l’attore Ian Gelder | in Doctor Who e Il Trono di Spade i suoi ruoli più iconici

(Di mercoledì 8 maggio 2024)e televisione in. Èinglese Ian. Tra iquello di Kevan Lannister neldiaveva 74 anni. A dicembre gli era stato diagnosticato un tumore al dotto biliare. A dare la notizia della sua morte è stato il marito, Ben Daniels, con un post pubblicato su Instagram.Leggi anche: Addio a Bernard Hill, iconico attore del Signore degli Anelli e Titanic La carriera di IanIl ruolo più iconico diè stato quello del Primo Cavaliere del Re, Kevan Lannister, ne Ildi, una delle saghe più seguite di sempre. Quel ruolo gli ha garantito anche una certa visibilità. E nella sua ...

