Cina | portaerei Fujian completa prove inaugurali in mare

"Prime prove in mare": quasi pronta la nuova portaerei cinese - "Prime prove in mare": quasi pronta la nuova portaerei cinese - Secondo i media cinesi le operazioni serviranno a testare i sistemi di propulsione e di energia elettrica della portaerei ...

