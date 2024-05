Cattivissimo Me 4, guai in vista per Gru e i Minion nel nuovissimo trailer! - cattivissimo Me 4, guai in vista per Gru e i Minion nel nuovissimo trailer! - La famiglia si allarga ma i guai sono dietro l'angolo per l'ex 'cattivissimo' Gru e i suoi fedeli Minion. Nel nuovo trailer di cattivissimo Me 4, che Universal Pictures ha rilasciato insieme al poster ...

Comprare casa: adesso devi fare questi controlli per evitare guai e fregature - Comprare casa: adesso devi fare questi controlli per evitare guai e fregature - Sono molte le informazioni che si devono assolutamente avere prima di comprare casa se non si vuole incorrere in guai seri. Quali sono i controlli ... ma possono salvare le proprie finanze da un ...

Darwake: Awakening from the Nightmare: abbiamo provato l'avventura a scorrimento horror tutta italiana - Darwake: Awakening from the Nightmare: abbiamo provato l'avventura a scorrimento horror tutta italiana - LF Vision si ispira alle atmosfere dell'orrore di Tim Burton e al gameplay di Limbo e Little Nightmares e ha da poco pubblicato una demo gratuita del suo gioco.