Casta continua - le vie del vitalizio sono infinite

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Usciti dalla porta, ora i vitalizi degli ex parlamentari stanno per rientrare definitivamente dalla finestra. Dopo il colpo di coda al Senato, a breve – come ha raccontato Ilaria Proietti sul “Fatto Quotidiano” – anche alla Camera arriverà la sentenza che cancellerà i tagli voluti nel 2018 dal M5S. Una sforbiciata che garantiva a Montecitorio e Palazzo Madama 56 milioni di euro di risparmi all’anno, 280 milioni nell’arco della legislatura. Tutto inutile: lali rivuole tutti, fino all’ultimo centesimo. Nel 2017, in “Orgoglio e” (Paper First), con Primo Di Nicola e Antonio Pitoni raccontammo di tutto e di più su questo sfacciato privilegio. A cominciare da chi, incredibile ma vero, lo intascava pur senza aver mai messo piede in Parlamento. Come Piero Craveri, storico e nipote di Benedetto Croce, scomparso il 23 dicembre 2023. Durante la ...