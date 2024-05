Cassino Immigrazione - operazione Welcome to Italy | pesante requisitoria della Procura

(Di mercoledì 8 maggio 2024)– Settantuno anni e mezzo di carcere per 17 dei 23 imputati, quattro richieste di assoluzione per non aver commesso il fatto e sei richieste di non doversi procedere per l’ intervenuta prescrizione. Ma anche richieste di confisca per quasi 69mila euro. Sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la lunga ed articolataL'articolo Temporeale Quotidiano.

Cassino – Sandro Di Carlo quando il 27 maggio dello scorso anno uccise la 34enne domenicana Yrelis Pena Santana non era capace di intendere e di volere. Per questo motivo è necessario lo svolgimento di una perizia psichiatrica collegiale. E’ ...

Diciassette condanne per un totale di 70 anni di carcere, cinque assoluzioni e un milione di euro da confiscare. Sono queste le richieste dell'accusa al termine del dibattimento per ...

Paura la scorsa notte nel centro di cassino: tra l'una e le due una bomba è esplosa nei pressi di un'abitazione in via Vincenzo Grosso, ovvero a pochi passi dal Municipio e ...

Nelle Marche la cassa integrazione nell'industria supera i 4 milioni di ore nel primo trimestre 2024, con un aumento del 22,6% rispetto all'anno precedente. La Cgil Marche chiede interventi urgenti al ...