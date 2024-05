Carta d’identità elettronica a Roma 2024 - open day l’11 e 12 maggio | elenco dei municipi ed orari

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Organizzato un nuovo fine settimana diday aper richiedere lad’identitào rinnovarla sabato 11e domenica 12 previa prenotazione. Aperti gli sportelli neiII, VI, VII e VIII, oltre agli Ex Pit. Solo sabato aperti anche XI e XV.

ZELO Novità alla piazzola ecologica, si potrà entrare con la tessera sanitaria o la carta di identità - ZELO Novità alla piazzola ecologica, si potrà entrare con la tessera sanitaria o la carta di identità - La piazzola ecologica di Zelo Buon Persico si trasforma, diventando più moderna. Il sistema di accesso al sito di smaltimento rifiuti è stato completamente riqualificato, con un investimento di 10mila ...

