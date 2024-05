Carceri del Veneto - sovraffollamento record Suicidi triplicat - impennata di arresti per omicidio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Venezia, 8 maggio 2024 – Quasii inelledel. A dirlo sono i gli ultimi dati resi noti in consiglio regionale: nel 2023, i detenuti che si sono tolti la vita sono passati da 3 a 8 in un anno, l'11.6% sul totale della popolazione carceraria. Tutti uomini dai 26 ai 50 anni, che si sono uccisi impiccandosi, mentre tra i tre dell'anno precedente c’era anche una giovane donna di 28 anni. È una fotografia allarmante quella emersa dalla relazione del Garante regionale dei diritti della persona, presentata e approvata nell’ultima seduta del consiglio regionale. Tra le ragioni dei, incide anche unda. Ma non solo. In tutto ilsono aumentati i reati (+8%), con una...

Per paradosso, a Ilaria Salis converrebbe restare in Ungheria ad affrontare il processo. Lì la trattano meglio. A suggerirlo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Carceri del Veneto, sovraffollamento record. Suicidi triplicati, impennata di arresti per omicidio - carceri del Veneto, sovraffollamento record. Suicidi triplicati, impennata di arresti per omicidio - Il tasso di occupazione delle celle è del 134%, con punte del 160% a Verona e Treviso. Sovraffollato anche l’istituto minorile di Treviso. Ecco cosa emerge dalla relazione del Garante ...

Carceri, l’arredamento che può cambiare la vita dei detenuti: “Lo Stato non può far ammalare in cella le persone” - carceri, l’arredamento che può cambiare la vita dei detenuti: “Lo Stato non può far ammalare in cella le persone” - Il gruppo di lavoro dell'Università Federico II ha presentato il progetto di arredi smart per il carcere: un'occasione di riqualificazione ...

Di Giacomo (S.PP.) – È “caccia al casco blu” soprattutto nelle carceri della Campania - Di Giacomo (S.PP.) – È “caccia al casco blu” soprattutto nelle carceri della Campania - “Continua la “caccia al casco blu”: la violenta aggressione di due giovani agenti da parte di detenuti a Santa Maria Capua Vetere segna il vergognoso aumento delle aggressioni contro il personale peni ...