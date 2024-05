Calendimaggio Si parte oggi | ecco il programma

(Di mercoledì 8 maggio 2024) ASSISI – Dal 1954 ilanima la vita cittadina, coinvolgendo i partaioli de Sotto e de Sopra, impegnati a proporre, con un lavoro che dura mesi, una manifestazione unica: un viaggio nel tempo nel segno della musica, della recitazione, dello spettacolo, dei colori che anima vicoli e piazze della città. Sipomeriggio, alle ore 15, con la benedizione dei vessilli di Magnificade Sotto, nella Basilica Superiore di San Francesco, e della Nobilissimade Sopra, nella Cattedrale di San Rufino. Alle 15.45, al suono della campana delle Laudi, partirà da Piazza Santa Chiara il corteo dell’Ente, con arrivo in Piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. A seguire il Maestro de Campo Bruno Cianetti ...

