(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 Il segretario generale della Nato Jenshatol'con la premier Giorgia: all'uscita, lo stessoha salutato la stampa presente, prima di andar via in auto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Buongiorno", il saluto di Stoltenberg che lascia Palazzo Chigi dopo incontro con Meloni - "Buongiorno", il saluto di stoltenberg che lascia palazzo Chigi dopo incontro con Meloni - (Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 Il segretario generale della Nato Jens stoltenberg ha lasciato palazzo Chigi dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni: all’uscita, lo stesso stoltenberg ha ...

Difesa: un'ora di colloquio con Meloni, Stoltenberg lascia P.Chigi - Difesa: un'ora di colloquio con Meloni, stoltenberg lascia P.Chigi - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - E' durato circa un'ora il colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il segretario generale della Nato Jens stoltenberg. Al termine dell'incontro, stoltenberg ha lasciato ...

L’esercito israeliano cambia idea sulla lotta a Hamas: “Non sparirà con l’operazione a Rafah, abbiamo un piano di guerra lungo un anno” - L’esercito israeliano cambia idea sulla lotta a Hamas: “Non sparirà con l’operazione a Rafah, abbiamo un piano di guerra lungo un anno” - Sconfiggere Hamas non sarà così immediato e non si risolverà con la tanto contestata operazione militare a Rafah. Il conflitto andrà avanti per almeno un altro anno. Le parole del portavoce militare i ...