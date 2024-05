Bondeno batte Roma e sale in vetta Aggancio alla capolista Cagliari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Grande hockey sabato scorso al Giatti di, con i padroni di casa che affrontano la blasonata HC. Mister Pritoni convoca gli stessi 18 giocatori vittoriosi a Bologna e schiera dal primo minuto bomber Succi. Nel primo quarto di gara ildomina. Dopo 5 minuti è Muzzioli, su assist di Bosso, a scaraventare un bolide che colpisce il portiereno. Sulla respinta il più veloce è Fran Premezzi che porta in vantaggio i matildei. Passano pochi minuti e Costanzelli crea il panico in areana e serve Bosso, che raddoppia. Il secondo quarto è ancora matildeo, con diverse belle azioni di Muzzioli, Merighi e Costanzelli. Pochi i brividi in difesa con Consoli e Calzolari insuperabili. Dopo la pausa lunga Succi segna il terzo gol, che viene stranamente annullato. Sulla rimessa in gioco ...