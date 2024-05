Biotech come l’IA Blinken spiega le mosse Usa anche nel G7

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Stiamo limitando il trasferimento di massa dei dati genomici umani degli americani a Paesi ostili, mentre lavoriamo con i partner,in seno al G7, per stabilire standard di sicurezza e di privacy, per evitare applicazioni pericolose”. Lo ha dichiarato Antony, segretario di Stato americano, lunedì in un discorso al Moscone Center di San Francisco, California, in cui ha affrontato gli impatti della tecnologia sulla diplomazia degli Stati Uniti, tra cui l’impegno sulla biologia di sintesi.fatto sull’intelligenza artificiale, Washington vuole porsiriferimento nella governance della biologia sintetica adottando un approccio che possa integrare gli interessi nazionali e la libertà d’impresa. “Esiste il rischio che gli strumenti e le tecniche della biotecnologia possano essere utilizzati in modo ...