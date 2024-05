Bergamo - violento impatto tra un’auto e un furgone sulla SP101 | uno dei tre feriti è grave

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Cividate al Piano (), 8 maggio 2024 – Unviolentissimostrada provincialeha visto coinvoltie unalle 9.13 di questa mattina, dove tre persone sono rimaste ferite: due uomini di 44 e 49 anni sono stati ricoverati in codice giallo, il primo a Chiari e il secondo a Seriate. Si tratta del passeggero del, che ha riportato traumi al volto e all’arto superiore e il conducente del, rimasto ferito a torace e arto inferiore. Chi è rimastomente ferito dall’incidente stradale è stato l’uomo alla guida dell’auto, di 44 anni, che ha riportato un trauma cranico, all’addome e all’arto inferiore. È stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale diPapa Giovanni ...

Schianto frontale e la tragedia: bimba muore a 8 anni sulle strade di Bergamo - Due auto si sono scontrate sulla ex statale 671 , la provinciale ... un bambino e una bambina, mentre sulla Bmw si trovano un uomo e ... L'impatto fra i due veicoli è stato violentissimo, tanto che ...

Bolzano, incendio nella sede di Alpitronic: chiuso lo spazio aereo sulla città - ...leader nella produzione di colonnine di ricarica per auto ...auto elettriche dove sono divampate le fiamme era in ristrutturazione Un ... In attesa di valutare l'impatto della nube di fumo che si è alzata ...