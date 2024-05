Bayern Monaco | pronti 30 milioni al Palmeiras per Messinho

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La nuova stellina del calcio brasiliano si chiama Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, per tutti. Soprannome non banale, che proietta sulle spalle del giovane classe 2007 non poche aspettative, ma che è anche grande sintomo del valore del giocatore. Su di lui ci sono già gli occhi dei grandi club europei, delin primis. Secondo quanto riporta la stampa tedesca infatti, il giovane talento sarebbe uno degli obiettivi dei bavaresi per il prossimo mercato, nonostante il suo sbarco in Europa non potrà avvenire prima del 2025 quando raggiungerà la maggior età. Per prelevarlo dal, club di appartenenza che oltretutto ha già lanciato Endrick, la dirigenza degli ormai ex campioni di Germania sarebbe pronta ad investire ben 30, e superare così anche la ...