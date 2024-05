Bardolino Film Festival 2024 | Enzo d' Alò firma il manifesto della 4° edizione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il posternuovaporta sul Garda il classico La gabbianella e il gatto, con i disegni di Marco Zanoni. La gabbianella Fortunata e il gatto Zorba, le creature nate dalla penna di Luis Sepúlveda e magistralmente portate sul grande schermo dal maestro dell'animazioned'Alò, si ritrovano in un lungo e affettuoso abbraccio sulle sponde del lago di Garda con alle spalle il magnifico paesaggio di. È questo ilquartadelto da un indiscusso maestro del nostro cinema comed'Alò, pluripremiato regista di indimenticabili capolavori come La Freccia Azzurra, Pinocchio, Opopomoz e Momo alla Conquista del Tempo ...

Biblioteca vivente alle Procuratie Vecchie: sabato i libri prendono vita - Biblioteca vivente alle Procuratie Vecchie: sabato i libri prendono vita - Sabato 4 maggio, dalle ore 10.00 alle 19.00, la Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie propone la Biblioteca Vivente, libri umani, persone in carne ed ossa che racconteranno la loro stor ...

Nonantola Film Festival, dodici opere per la 18/a edizione - Nonantola Film Festival, dodici opere per la 18/a edizione - Dodici film italiani, tra opere prime e seconde, compongono il cartellone della 18/a edizione del Nonantola Film Festival, in programma al cinema teatro Troisi dal 4 al 12 maggio; anteprima il 2 al te ...