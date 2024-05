Balboni Loto OdV | In 80% casi cancro ovaio diagnosticato in fase avanzata

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - "Le donne con una diagnosi diovarico sono pazienti che intraprendono un percorso di cura molto complicato e difficile perché la malattia nell'80% deiviene rilevata al terzo o quarto stadio, quindi già molto. Le cure sono pesanti e noi negli ospedali con i quali lavoriamo in convenzione siamo al loro fianco. Queste pazienti vogliono essere comprese con un ascolto attivo, ma soprattutto empatico. Chiedono supporto psicologico e anche burocratico, ma sono attente anche all'aspetto ludico e beauty. In questi giorni al Policlinico Gemelli abbiamo realizzato il progetto 'IO nonostante tutto', dedicato al beauty, allo skin care, agli accessori, all'abbigliamento, alla gestione dell'armocromia, dei colori. Quindi un supporto da tanti punti di vista". Così all'Adnkronos Salute Sandra ...

