Mario Biondi omaggia Claudio Baglioni con la sua versione di E tu come stai? , continua il tour che lo vedrà protagonista all’estero, nei festival estivi e in autunno nei teatri Mario Biondi omaggia Claudio Baglioni con la sua versione di E tu come ...

“aTUTTOCUOREplus ultra” CLAUDIO BAGLIONI all’Arena di Verona - “aTUTTOCUOREplus ultra” claudio baglioni all’Arena di Verona - A settembre 7 straordinari eventi all'Arena di Verona per claudio baglioni con "aTUTTOCUOREplus ultra", da oggi 8 maggio 2024 in prevendita le 3 nuove date.

Claudio Baglioni, i grandi successi del cantautore romano - claudio baglioni, i grandi successi del cantautore romano - «Da Questo Piccolo Grande Amore» a «Gli Anni Più Belli», in una clip scorrono i successi di claudio baglioni, uno dei grandi cantautori italiani che dagli anni '70 ad oggi è stato uno dei principali p ...

Ospite in The Flight - Ospite in The Flight - Mercoledì 8 maggio, dalle ore 15.00 claudio baglioni sarà ospite in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 PLAY, in “The Flight" con la Zac e Matteo Campese.