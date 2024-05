Atletica - Patta | Sarà complicato ripetere Toky - ma ce la metteremo tutta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Speriamo che a Parigi ci possa essere un’altra medaglia così,moltoma ce la. Passeremo per Roma, dove lì puntiamo a vincere. La speranza è che possa essere una bella stagione per noi”. Così il campione olimpico della staffetta 4×100 Lorenzo, alla presentazione della partnership in Farnesina tra Sport e Salute, Maeci e Ita. “Gli Europei? Non c’è niente di meglio per un atleta che gareggiare in casa. Hai tutto il tifo per te. La nuova pista dell’Olimpico non l’ho ancora visto, ci siamo allenati allo stadio dei Marmi, il più bello del mondo, è una cosa unica. È stato veramente emozionante allenarsi lì”, ha aggiunto. SportFace.