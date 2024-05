Assegno unico - pioggia di sms in arrivo | Domanda decaduta Cosa sta succedend - pagamenti e novità

(Di mercoledì 8 maggio 2024)di sms dall'Inps per chi ha l'stao? A diversi cittadini sono arrivati, sul proprio cellulare, messaggi in cui veniva indicato: «Si informa che...

Meteo, ancora pioggia e temporali: nel weekend arriva la "svolta" - Meteo, ancora pioggia e temporali: nel weekend arriva la "svolta" - Tra piogge e temporali, il maltempo continuerà a essere protagonista ... maggio avremo ancora qualche sprazzo di maltempo al Sud e sull'appennino meridionale: le uniche regioni che potrebbero ...

Il mistero della "pioggia dei pesci" in città - Il mistero della "pioggia dei pesci" in città - HONDURAS - Accade almeno una o due volte all'anno. E anche stavolta la cittadina di Yoro, in Honduras, ha assistito a un fenomeno tanto sorprendente quanto unico: la pioggia di pesci.

Assegno unico, pioggia di sms in arrivo: «Domanda decaduta». Cosa sta succedendo, pagamenti e novità - Assegno unico, pioggia di sms in arrivo: «Domanda decaduta». Cosa sta succedendo, pagamenti e novità - pioggia di sms dall'Inps per chi ha l'assegno unico. Cosa sta succedendo A diversi cittadini sono arrivati, sul proprio cellulare, messaggi in cui veniva indicato: «Si informa che ...