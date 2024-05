Ascolti tv 7 maggio 2024 | boom ESC - Champions e Le Iene Tonfo Rai1

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Glitv di ieri martedì 7hanno registrato per la prima semifinale di Eurovision Song Contest su Rai2 (QUI i 10 paesi in finale e gli eliminati) 1.912.000 spettatori, 9.4% di share. Si tratta di un dato in crescita rispetto al 2023 che aveva totalizzato su Rai2 1.824.000 spettatori, 8.6%. Su Canale 5 la semifinale diLeague Paris Saint Germain vs. Borussia Dortmund ha interessato 4.153.000 telespettatori, share 19.4%. Suil film Il Truffacuori ha ottenuto 1.842.000 telespettatori, share 9.8%. Di seguito glitv di ieri sera degli altri canali: Rai3 film Villetta con Ospiti 582.000, 2.8% Italia 1 Le1.690.000, 12% Rete 4 È Sempre CartaBianca 766.000, 5.2% La7 DiMartedì 1.536.000, 8.9% e 490.000, 8.1% Tv8 Celebrity Chef ...

