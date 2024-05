Argentina - a Bahia Blanca si insedia il nuovo console generale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il diplomatico Nicola Bazzani ha cominciato il suo incarico comedi Bahía, in, sostituendo così Samuele Fazzi, in carica dal 2021. Bazzani avrà dunque giurisdizione su un esteso territorio: oltre ai municipi che compongono l’hinterland di Bahíanella provincia di Buenos Aires, il consolato esplica le sue funzioni anche per i cittadini residenti nelle provincie di Tierra del Fuego, Santa Cruz, Rio Negro, Neuquén, La Pampa e Chubut come riferisce 9colonne Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Studi di Siena e in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Università di Firenze, Bazzani ha cominciato la carriera diplomatica nel 2004. Ha prestato servizio presso l’Ambasciata d’Italia in Iraq, è stato Vice Capo Missione presso l’Ambasciata Italiana in ...