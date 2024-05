App - se hai questa disinstallala subito | ti spia e ti ruba i dati in meno di 10 secondi

(Di mercoledì 8 maggio 2024)app è da disinstallare immediatamente: è in grado dirti e dirti iin un batter d’occhio. Numerosi utenti hanno scaricato un’app sul proprio smartphone all’oscuro del fatto di aver installato sul dispositivo un’applicazione “” cheva i loroin pochi. L’app è stata scaricata decine di migliaia di volte e riusciva a impossessarsi delle informazioni personali. Fai attenzione: quest’app è molto pericolosa – cityrumors.itLa scoperta ha posto nuovamente al centro il tema della privacy e della sicurezza online. Ma cosa è successo esattamente e come ha fatto l’applicazione a trafugare idegli utenti? E soprattutto di quale applicazione si tratta? A lanciare l’allarme sul malware è stato Lukas ...

Bergamo. Una presentazione in versione american style, per suonare la carica ai suoi. Il popolo dei Mille, come lui, il protagonista della serata, Andrea Pezzotta , ha più volte ha ribadito durante il suo discorso, introduttivo, nella serata di ...

Sta sera i cinque candidati sindaci di Novate in un confronto pubblico. Organizzato da Confcommercio Bollate, l’appuntamento è alle 21 nel teatro cinema Nuovo in via Cascina del Sole. Sul palco i candidati al ruolo di sindaco per le votazioni ...

Ottieni canone GRATIS per 6 mesi con Axerve tramite questo codice - Ottieni canone GRATIS per 6 mesi con Axerve tramite questo codice - Con Axerve POS Easy il canone è gratis per 6 mesi solo per i nostri lettori: inserisci il codice promozionale che trovi nell'articolo!

Pirelli, domani il test conti: le attese su ricavi, utili e margini del primo trimestre - Pirelli, domani il test conti: le attese su ricavi, utili e margini del primo trimestre - Domani a mercati chiusi sono attesi i conti di Pirelli dei primi tre mesi. Ecco le attese e i riusltati pubblicati dai competitor Michelin e Continental ...

Infortuni, Mattio (Aidp): "La tutela delle persone prima di tutto, formazione è prima ricetta". - Infortuni, Mattio (Aidp): "La tutela delle persone prima di tutto, formazione è prima ricetta". - "La nostra posizione, come Associazione italiana per la direzione del personale (Aidp), è da sempre quella della persone prima di tutto, quindi la tutela delle persone. Come si tutelano le persone In ...