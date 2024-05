(Di mercoledì 8 maggio 2024) ZANICA (Bergamo) L’dopo la salvezzamister Giovanni(contratto fino al 30 giugno 2025). Sarà quindi ancora il tecnico nativo di Roma, coadiuvato dal vice allenatore Simone Arceci, a guidare la compagine bluceleste nella stagione sportiva 2024/2025. Alla sua prima esperienza sulla panchina seriana, misterha chiuso il campionato con 45 punti, centrando in anticipo il mantenimento della categoria, anche grazie alla quinta miglior difesa del girone e a ben 16 gare con la porta inviolata. "Sono contento perché si prosegue il lavoro iniziato un anno fa - commenta- Obiettivamente abbiamo compiuto dei passi in avanti ma ora bisogna farne altri. Dovremo migliorare quella che è stata la classifica di quest’anno, il rendimento e in generale tutto ciò che è stato fatto ...

Si terrà domani il sorteggio della fase a gironi della Coppa Davis 2024, con l’Italia che sarà ai nastri di partenza da campione in carica. l’ITF , a ventiquattro ore dall’appuntamento, ha annunciato la conferma di Feliciano Lopez come direttore ...

AlbinoLeffe conferma Lopez: "Qui sto bene" - AlbinoLeffe conferma lopez: "Qui sto bene" - L'AlbinoLeffe conferma mister Giovanni lopez dopo la salvezza, con contratto fino al 2025. Il tecnico punta a migliorare la classifica e il rendimento della squadra nella prossima stagione.

BCL, Malaga difenderà il titolo. Il presidente: "EuroCup Vogliamo una competizione sostenibile" - BCL, Malaga difenderà il titolo. Il presidente: "EuroCup Vogliamo una competizione sostenibile" - L'Unicaja Malaga continuerà in Basketball Champions League. A confermato è il presidente Jesus lopez Nieto, che a RAC ha detto: "Non mi interessa se mi inviteranno alla EuroCup. Dobbiamo partecipare a ...

Bad Bunny in stile Bambi sconvolge le regole del Met Gala 2024 con un paio di Tabi Louboutin ai piedi - Bad Bunny in stile Bambi sconvolge le regole del Met Gala 2024 con un paio di Tabi Louboutin ai piedi - Sul red carpet con un look firmato Maison Margiela Artisanal, Bad Bunny porta la famosa impronta ovina in una versione iper-realistica, pelo compreso ...