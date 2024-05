Al rientro dalla maternità è possibile chiedere il part time?

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Salve, le scrivo per avere informazioni sulla richiesta delin seguito alla gravidanza. Io sono una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato e mio figlio ha un anno e mezzo. Al termine del congedo obbligatorio e dopo qualche mese di facoltativa sono rientrata in ufficio, ma avendo i genitori lontani mi rendo conto che con il classico orario fullnon riesco a gestire il bambino. Avevo letto che alfosseil. Il mio datore di lavoro però si rifiuta di concedermelo, dicendo che pur essendoci la legge, è sempre a discrezione dell’azienda decidere se concedere o meno il. È vero? La ringrazio. L'articolo ...

Salve, le scrivo per avere informazioni sulla richiesta del part -time in seguito alla gravidanza. Io sono una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato e mio figlio ha un anno e mezzo. Al termine del congedo obbligatorio e dopo qualche mese ...

Poste Italiane: per la festa della mamma iniziative per la parità di genere - ... che ha l'obiettivo di facilitare il rientro delle donne, supportandole nella ricerca di un ... per facilitare il ritorno al lavoro dopo il periodo di maternità. Poste Italiane ha realizzato per l'...

Come cambia la vita di una donna quando diventa madre Con Szilvia Molnar la maternità è spogliata dagli stereotipi - ... al rientro a casa Il romanzo d'esordio di Szilvia Molnar , La nursery , (Guanda, traduzione di ... certo, ma una risposta quantomeno autentica , che restituisce un ritratto della maternità spogliata ...