AEW | Circolano le prime voci riguardo ai piani per Forbidden Door 3

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il termine “” (una traduzione potrebbe essere “porta proibita”) è da sempre legato al wrestling per via del suo significato: la possibilità che wrestler di diverse compagnie possano scontrarsi è sempre tra i pensieri dei fan. L’AEW, negli ultimi anni, ha letteralmente fatto suo questo termine creando degli eventi in collaborazione con la NJPW che hanno regalato al pubblico incontri stupendi. Quest’anno, ovviamente, ci sarà la terza edizione dell’evento e leattorno allo stesso stanno già iniziando a circolare. Durante un’intervista con Sean Ross Sapp di Fightful, Rocky Romero ha parlato delle origini die deifuturi per lo show. Il wrestler ha confermato che l’evento vedrà nuovamente attiva la collaborazione tra NJPW e AEW, ma ha ...