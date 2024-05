Addio a Gaetano Cerrito - l’uomo dell’Altra Italia | oggi i funerali nella sua Baia Domizia

(Di mercoledì 8 maggio 2024), fondatore e presidente dell’associazione “L’Altra”, per anni lotte in prima linea a favore dello sviluppo turistico ed economico dinel Casertano, assurto a simbolo della sua terra (a lui sono state dedicate almeno tre tesi di laurea). La notizia della dipartita ha sconvolto le comunità locali. Isi terrannopresso la chiesa di San Francesco aalle ore 15,30. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lutto a Baia Domizia: si è spento Gaetano Cerrito - Lutto a Baia Domizia: si è spento gaetano cerrito - CELLOLE/BAIA DOMIZIA. Una scomparsa che colpisce tutti quella di gaetano cerrito, imprenditore ed anche conduttore televisivo. A ricordarlo l’associazione Generazione Aurunca, di cui cerrito faceva ...

Lutto sul litorale domitio: è morto Gaetano Cerrito, ideatore del format “L’Altra Italia” - Lutto sul litorale domitio: è morto gaetano cerrito, ideatore del format “L’Altra Italia” - Tante le personalità che, negli anni, ne hanno preso parte: da professionisti della scienza e della cultura, ad attori e cantanti ...

Roma, inchiesta plusvalenze: Pallotta rischia processo, Friedkin no - Roma, inchiesta plusvalenze: Pallotta rischia processo, Friedkin no - La procura di Roma ha chiuso l'indagine sulle plusvalenze della Roma in relazione a operazioni di calciomercato. A rischiare il processo ci sono esponenti della vecchia gestione della società fra cui.