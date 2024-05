Accuse alla società e ad alcuni giocatori - la Curva Sud della Juve silenzia lo Stadium | Per noi il campionato finisce qui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Lasciamo questa ultima parte di, importantissima per raggiungere gli ultimi obiettivi che ci sono rimasti, a voi… pubblico che se non cantiamo ci fischiate; a voi che se la squadra non segna dopo 20 minuti fischiate; a voi che se non vinciamo e dobbiamo spingere la squadravittoria “Finofine” è un finofine solo per noi, perché voi avete paura del traffico e uscite prima”. In un ambiente in cui vincere diventa sempre più complicato e le contestazioni sono all’ordine del giorno, anche il tifo si spacca in due: nelle ultime partite casalinghe che rimangono – da qua a fine– lantus non avrà più il supporto. Dito puntato contro alcune decisioni interne – ovviamente per lo scarso rendimento – e contro ...