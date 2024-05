Zanetti | Mercato Inter? Qualcuno già preso! Servono certi giocatori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024) Ci sono tanti spunti dalle dichiarazioni di stasera di. Il vice president dell’, nel corso della sua lungavista con Pardo a Super Tele su DAZN, continua a dare valutazioni in particolare sul. CICLO DA PROSEGUIRE – Javierelogia l’a rosa dell’per lo scudetto: «Tutti i ragazzi si sentivano importanti, ognuno che entrava dava il suo contributo. Mi vengono in mente Carlos Augusto, Matteo Darmian che è un ragazzo intelligentissimo e molto importante. Noi ci credevamo fino alla fine, Davide Frattesi lì ha fatto dei gol importanti. Io credo che per questa squadra la cosa più difficile ora è continuare: come si fa? Lavorando alla stessa maniera. Abbiamo vinto un campionato importante, ma se vogliamo essere competitivi dobbiamo ...