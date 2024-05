WWE | Il Liv Morgan Revenge Tour entra nel vivo - sarà lei a sfidare Becky Lynch per il titolo in Arabia Saudita!

(Di martedì 7 maggio 2024) Durante l’ultimo episodio di Raw, la nuova Women’s World Championè stata intervistata da Michael Cole sul ring, per discutere del suo nuovo regno e delle sue prossime possibili avversarie, citando Lyra Valkyria come sua possibile prima avversaria. Ad interrompere The Man ci ha pensato Liv, che ha chiesto ed ottenuto la title-shot promessa dall’irlandese, con quest’ultima che ha indicato King & Queen of the Ring come data del loro scontro. La stessaè stata convinta da quest’affermazione di The Man, affermando che non vede l’ora di affrontareper prendersi ilche è stato di Rhea Ripley, levando metaforicamente a quest’ultima anche il Women’s World Title. Successivamente il Damage CTRL ha provato ad assaliree la ...

