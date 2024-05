WhatsApp corregge un fastidioso bug nella beta per Android

Whatsapp è uno dei servizi di messaggistica più utilizzato al mondo. Ma qualche giorno fa i fruitori si sono resi conto che qualcosa non andava. Le foto che arrivavano sulla piattaforma venivano salvate due volte con conseguente maggior impegno di ...

Daria Saville in due stories ha reso note le mirabolanti avventure dell'amica tennista Storm Hunter che ne ha vissute di ogni per passare da Indian Wells a Miami, dove è riuscita a qualificarsi per il tabellone principale e a raggiungere il secondo ...