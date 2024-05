VOTI Udinese Napoli | i giocatori che HANNO TRADITO Cannavaro e Calzona

Osimhen, si salva solo lui: numeri da record dopo la Coppa d'Africa - Osimhen, si salva solo lui: numeri da record dopo la Coppa d'Africa - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha elogiato Osimhen, in gol anche contro l'udinese, uno dei pochi a salvarsi: "Sale in cattedra e in cielo, Osimhen, il leader tecnico (con Kvaratskhelia ...

Salernitana, Candreva premiato dall'ad Milan per le 500 presenze in massima serie [FOTO] - Salernitana, Candreva premiato dall'ad Milan per le 500 presenze in massima serie [FOTO] - Prima del match contro l'Atalanta, il centrocampista della Salernitana Antonio Candreva è stato premiato dall'amministratore delegato Maurizio Milan per le 500 presenze raggiunte ...

Udinese-Napoli, Dionigi: “Finale di stagione anonimo. De Laurentiis avrà già scelto l’allenatore per far risorgere il Napoli” - udinese-napoli, Dionigi: “Finale di stagione anonimo. De Laurentiis avrà già scelto l’allenatore per far risorgere il napoli” - udinese-napoli e il nuovo allenatore degli azzurri: Dionigi, che ha vestito la maglia dei partenopei per 2 stagioni, è intervenuto a Tag24 ...