Von der Leyen avvisa l’Ue | Siamo in un’era di riarmo - che piaccia o no

(Di martedì 7 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 07 Maggio 2024, 13:02 La presidente della Commissione europea Ursula Von derè intervenuta ad un evento elettorale a Katowice, in Polonia, trattando ovviamente della sua ricandidatura a capo dele soprattutto delle situazioni di instabilità geopolitica in cui versa l’Unione Europa e l’Occidente tutto. Von derha sottolineato che L'articolo proviene da Il Difforme.

I fatti del 7 Maggio: la strage di Casteldaccia, emergenza siccità,colloqui Hamas - Israele - I fatti del 7 Maggio: la strage di Casteldaccia, emergenza siccità,colloqui Hamas - Israele - E' il 7 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Hamas dice di ...

La minaccia di Putin: "Via alle esercitazioni con armi nucleari". Xi a Parigi per mediare - La minaccia di Putin: "Via alle esercitazioni con armi nucleari". Xi a Parigi per mediare - Mosca avvisa Londra: pronti a colpire vostre postazioni in Ucraina e oltre. Il leader cinese vede Macron e von der leyen: fermiamo insieme l’escalation.

Xi Jinping usa il patto del cognac per far sciogliere Macron - Xi Jinping usa il patto del cognac per far sciogliere Macron - A Parigi per l’esordio del suo viaggio europeo, il presidente cinese lascia speranze all’Eliseo sulla guerra commerciale dei liquori. Così prova a imbonire la Francia e ad aprirsi un varco nell’Europa ...