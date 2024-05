Volevamo quello spazio a tutti i costi La strategia? Si chiama candela vergine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) "Avete visto che battaglia che abbiamo fatto per ottenere unoin Galleria?". Michela Grandi sorride. La managing director Southern Europe di Tiffany & Co. commenta a caldo l’asta all’incanto che si è appena conclusa al secondo piano del palazzo comunale di via Larga. Ci sono voluti 27 rilanci – l’ultimo da 3,6 milioni di euro per il canone annuo – per aggiudicarsi i 174,5 metri quadrati in Galleria, vetrina a due passi dall’Ottagono, il cuore del Salotto dei milanesi,finora occupato da Swarovski. L’impressione, durante l’asta condotta dal direttore del settore Demanio di Palazzo Marino Massimo Marzolla, è che Tiffany volesse un posto al sole in Galleria a qualsiasi costo e a qualsiasi prezzo. Lo chiediamo alla diretta interessata. Grandi, volevate ai 174 mq nel Salotto? "Nella ...