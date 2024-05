Vladimir Putin giura sulla Costituzione russa al Cremlino per il suo quinto mandato | il video della cerimonia

Putin al Cremlino, ha giurato per il suo quinto mandato: «Non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali». Salvini: stop armi all'Ucraina - putin al Cremlino, ha giurato per il suo quinto mandato: «Non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali». Salvini: stop armi all'Ucraina - Vladimir putin è il nuovo capo di stato della Russia. Abbiamo criticato come tutti condizioni in cui è stato rieletto qualche mese fa ma è il capo di Stato e non lo abbiamo deciso noi». A ...

Russia, Putin ha giurato: lo zar ufficialmente in carica fino al 2030 - Russia, putin ha giurato: lo zar ufficialmente in carica fino al 2030 - Russia, Vladimir putin ha giurato: lo zar in carica fino al 2030. Cosa ha detto durante la cerimonia di insediamento e chi c'era.

Russia: al via il quinto mandato di Putin, 'insieme supereremo gli ostacoli e vinceremo' - Russia: al via il quinto mandato di putin, 'insieme supereremo gli ostacoli e vinceremo' - "Sono sicuro che attraverseremo con dignità attraverso tutto questo difficile periodo di svolta, diventeremo ancora più forti e implementeremo piani a lungo termine e progetti su larga scala volti a ...