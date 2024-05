Vittoria numero 100 per le rossonere L’Inter ko a Roma aspetta il Sassuolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Il gol di Soffia consegna al Milan tre punti contro il Como Women. Traguardo storico per leche centrano così la centesimain tutte le competizioni. A due giornate dal termine, prossima partita domenica alle 12.30 in trasferta sul campo del Napoli, le ragazze di Corti sono già certe del primo posto in poule salvezza: solo vittorie nella seconda parte di stagione, eccezion fatta per il pareggio dello scorso turno contro Pomigliano. "Al contrario dell’ultima partita, ci siamo difesi con i denti e non abbiamo concesso grandi conclusioni. Meno incisività del solito in ripartenza, ma la squadra è un po’ a corto di energie. Sono soddisfatto nei risultati, ora continuiamo a onorare la maglia", le parole del tecnico. In poule scudetto, invece, pirotecnico 4-3 per lacampione d’Italia contro. ...