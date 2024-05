‘Visioni’ fotografiche dell’alluvione Sono gli scatti degli studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) S’intitolala mostra che s’inaugura venerdì 17 maggio alle 11 agli ex Salesiani. Saranno esposti glidella 3^ F del comprensivo Carchidio-Strocchi. Protagonisti della mostra glidi ventiimpegnati a catturare immagini legate all’alluvione in Romagna del 2023. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 maggio; contemporaneamente glisaranno esposti anche all’istituto comprensivo: alle 9 è prevista una piccola cerimonia di inaugurazione. Il progetto curato dal fotografo Marco Menozzi non nasce con l’alluvione: precedentemente erano stati coinvolti nel catturare immagini legate al cambiamento climatico alcunidi una scuola di Cadelbosco di Sopra, nel Reggiano. Poi il progetto è approdato anche ...