Violenza sessuale - Richeldi chiede patteggiamento a 10 mesi

(Di martedì 7 maggio 2024) Una 10e 20 giorni e una pena pecuniaria di 49 mila euro. E' quanto chiesto da Luca, primario pneumologo del policlinico Gemelli di Roma accusato diai danni di una paziente. La vicenda è stata anticipata dal quotidiano 'Il Domani'. La richiesta, che ha ottenuto il parere favorevole della Procura, arriva a poche ore dall'udienza preliminare davanti al gip prevista per domani in tribunale a Roma. Il giudice dovrà, ora, vagliare la richiesta sulla quale il legale della vittima annuncia opposizione.

condannato a 8 anni di reclusione e sospeso dal servizio, l’ autista Tpl processato dal giudice per l’udienza preliminare con rito abbreviato per aver violentato ripetutamente e inviato in chat i video degli abusi di una 14enne con problemi ...

Ue approva norme vincolanti per proteggere le donne dalle violenze, gli stati membri hanno 3 anni per recepirle - Ue approva norme vincolanti per proteggere le donne dalle violenze, gli stati membri hanno 3 anni per recepirle - Per la prima volta, la protezione contro la violenza sarà soggetta a norme minime alle quali ... "no significa no" è stato applicato grazie a una riforma del diritto penale sessuale che risale al 2016 ...

Consiglio Ue adotta definitivamente direttiva contro violenza di genere - Consiglio Ue adotta definitivamente direttiva contro violenza di genere - Roma, 7 mag. (askanews) – Il Consiglio Ue ha dato il via libera a una direttiva Ue per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. “Adottare un’azione decisiva contro questi atti ...

Paura in piazzale Oberdan, molesta passanti e minaccia coppia con un punteruolo alla gola: arrestato 19enne somalo - Paura in piazzale Oberdan, molesta passanti e minaccia coppia con un punteruolo alla gola: arrestato 19enne somalo - E’ successo in pieno pomeriggio a Milano quando la zona era particolarmente affollata. Il giovane ha iniziato a infastidire pesantemente due fidanzati, urlando “datemi i soldi” e cercando di toccare l ...