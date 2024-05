(Di martedì 7 maggio 2024) `Il, in parte per difetto di interesse, laddove contesta i pareri espressi dalla Soprintendenza e dal Segretariato...

Vincolo su San Siro, le motivazioni del TAR: 'Ecco perché il ricorso è inammissibile' - vincolo su San Siro, le motivazioni del TAR: 'Ecco perché il ricorso è inammissibile' - `Il ricorso è inammissibile, in parte per difetto di interesse, laddove contesta i pareri espressi dalla Soprintendenza e dal Segretariato Regionale, in parte.

Caso San Siro, il Tar respinge il ricorso del Comune contro il vincolo della Soprintendenza: cosa succede ora - Caso San Siro, il Tar respinge il ricorso del Comune contro il vincolo della Soprintendenza: cosa succede ora - Milano, i giudici hanno confermato l'esistenza del vincolo culturale sul secondo anello: l’impianto non potrà essere abbattuto ...

Ufficiale, il TAR dichiara inammissibile il ricorso sul vincolo per San Siro - Ufficiale, il TAR dichiara inammissibile il ricorso sul vincolo per San Siro - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Milano sul vincolo relativo al secondo anello del Meazza.