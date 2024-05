Vietato il tabellone principale Ruggeri cede al francese Gasquet

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Sarà una data da ricordare nonostante la sconfitta per Samuel Vincentper l’esordio assoluto nelle qualificazioni del Masters 1000 degli Internazionali d’Italia sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Il ventiduenne bergamasco di Albino ha bagnato la sua prima assoluta in un torneo di questa categoria (la più importante dopo i quattro tornei del Grande Slam)ndo 6/1, 7/5 (nonostante un recupero da 1/5 nel secondo parziale) all’esperto e forte 37enneRichard. Uno, per intenderci, che giocò il suo primo torneo di questa categoria nel 2002 a Montecarlo, battendo Franco Squillari al primo turno e diventando di conseguenza il più giovane tennista a superare di un turno in un Masters 1000. Per scendere in campo sull’amato rosso capitolino,ha avuto bisogno di ...