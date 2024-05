(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Antonellovuole lapop in. Il cantautore ospite oggi, 7 maggio, del Mic per la presentazione del suo tour che celebra i 40 anni di ‘Notte prima degli esami’ lancia la proposta. “C’è un lungo avvicinamento perché lapopolare contemporaneain. È l’unica arte non riconosciuta dal

Sicurezza, dura replica di Fsp Polizia a Venditti - Sicurezza, dura replica di Fsp Polizia a venditti - Dura replica di Fsp Polizia a venditti - "Vogliamo replicare alle dichiarazioni che i media attribuiscono ad Antonello venditti il ...

Venditti: "Musica pop entri in Costituzione, senza De André o Geolier l'Italia non sarebbe com'è" - venditti: "musica pop entri in Costituzione, senza De André o Geolier l'Italia non sarebbe com'è" - (Adnkronos) - Antonello venditti vuole la musica pop in Costituzione. Il cantautore ospite oggi, 7 maggio, del Mic per la presentazione del suo tour che celebra i 40 anni di ‘Notte prima degli esami’ ...

Antonello Venditti: “Inseriamo la musica nella Costutuzione, diamo dignità a De Andrè e a Geolier” - Antonello venditti: “Inseriamo la musica nella Costutuzione, diamo dignità a De Andrè e a Geolier” - In occasione dell’anniversario dei 40 anni di Cuore, l’album che contiene anche Notte prima degli esami, oltre a Ci vorrebbe un amico e Piero e Cinzia, Antonello venditti ha annunciato di aver chiesto ...