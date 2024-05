Vela - Mondiali Nacra17 2024 | Tita-Banti partono fort - in testa nella giornata di apertura

(Di martedì 7 maggio 2024) C’è il solito timbro di Ruggeroe Caterinaprimadi gare aidi. I campioni olimpici ein carica sono nettamente indopo le prime tre regate a La Grande Motte, in Francia, location della manifestazione iridata, in programma fino a domenica 12 maggio. Il percorso verso il terzo oro mondiale consecutivo (sarebbe il quarto complessivo) è iniziato con l’ottimo score di 2-1-1 che permette ai due azzurri di guardare tutti dall’alto con il punteggio di 4.0, davanti agli svedesi Ida Svensson e Marcus Dackhammar (2-1-6, 9.0) e ai neozelandesi Micah Wilkinson ed Erica Dawson (4-3-2, 9.0). Buon avvio per i britannici John Gimson e Anna Burnet, argento a Tokyo 2020, quarti, con 11.0, mentre gli argentini ...

Vela, al via oggi a La Grande Motte i Mondiali Nacra 17: Tita-Banti puntano al terzo oro consecutivo - Vela, al via oggi a La Grande Motte i mondiali Nacra 17: Tita-Banti puntano al terzo oro consecutivo - Tutto pronto a La Grande Motte per l'inizio di una settimana particolarmente intensa di regate, con in programma fino a domenica 12 maggio i Campionati ...

Olimpiadi Parigi 2024: tutti i qualificati dell’Italia. Si aggiunge una coppia femminile di beach volley - Olimpiadi Parigi 2024: tutti i qualificati dell’Italia. Si aggiunge una coppia femminile di beach volley - Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi ...

Vela: il Poetto ospita i campionati europei Nacra 15 - Vela: il Poetto ospita i campionati europei Nacra 15 - propedeutico al passaggio al fratello maggiore Nacra 17, classe della vela olimpica, è sempre più gettonato per la grande versatilità e performance. È anche la classe con cui si disputano i Campionati ...