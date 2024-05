Vapori in piscina - intossicati 28 bambini tra i 3 e i 5 anni

(Di martedì 7 maggio 2024) AGI - Ventottotra i 3 e i 5sono rimasti leggermentea Milano dopo aver inalatoall'interno delle piscine 'Jacaranda'' di via Procaccini 69. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Attorno alle 11.14 nell'impianto è intervenuto personale del nucleo Nbcr del comando di Milano, impegnato nelle opere di bonifica e negli accertamenti per individuare le cause dell'intossicazione. I piccoli sono stati radunati in un'area di triage allestita da Croce Rossa e sono stati visitati dai sanitari. Dai controlli non presentano particolari problemi e sono tutti in codice verde.

