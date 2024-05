Valcareggi | Napoli - con un allenatore ed un Ds importante non accadono certe cose

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Furio, agente sportivo, sulattuale. Queste le sue parole: “Calzona? Poteva essere l’occasione della vita per lui andare a. Lui si sentiva pronto. Anche Italiano è un po’ sfumato al. Tutti lo cercano, è nel cast di tutti, però ancora non ha firmato con nessuno. Pioli è un grande, anche se mi dicono che voglia fare un anno fermo perché quest’anno a Milano è stata dura. Manna?è un esame serio. Ci vuole un direttore sportivo e Manna lo può fare. È un direttore sportivo anziano, conosce tutte le situazioni. Vedremo come lo gestirà De Laurentiis. I grandi presidenti non bazzicano tutti i giorni nello spogliatoio. I vecchi presidenti eh, perché il ...