Usura - dopo l’arresto anche il sequestro dei beni per l’aguzzino che minacciava vittima e famiglia

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha dato esecuzione alpreventivo per sproporzione emesso da questa Procura della Repubblica di Nocera Inferiire, guidata da Antonio Centore, nei confronti di un soggetto pregiudicato, originario della provincia di Napoli e residente a Scafati, sottoponendo a vincolo 3 autovetture – una BMW serie X4, una Mercedes Smart cabriolet e una Audi A1 -tutte rientranti nella disponibilità patrimoniale dell’uomo. Il destinatario del provvedimento ablativo era stato arrestato il precedente 26 aprile poiché ritenuto gravemente indiziato – nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare solo a seguito di pronunciamenti irrevocabili-dei delitti di tentata estorsione e diaggravata. Questi, secondo quanto emerso dalle indagini condotte, ...

Bergamo – Avrebbero concesso un prestito di 14 mila euro e preteso, con la violenza, 50 mila euro in cambio. Con questa accusa cinque persone, tutti rom, di età compresa tra i 21 e i 46 anni, residenti tra Osio Sopra e Boltiere, sono finite al ...

Le mani della 'ndrangheta sul Garda: da Desenzano a Sirmione fino a Padenghe e Lonato - Le mani della 'ndrangheta sul Garda: da Desenzano a Sirmione fino a Padenghe e Lonato - L'organizzazione criminale è sempre più presente nel ricco tessuto del lago. Il tentativo più recente, a Sirmione, è quello del clan Megna. Ma non è da sottovalutare neanche il radicamento di altre fa ...

Gioco illegale online e usura, sequestrati beni ad Augusta (SR) - Gioco illegale online e usura, sequestrati beni ad Augusta (SR) - Un uomo di quarant'anni, già arrestato il 30 settembre 2021 nell'operazione Ludos condotta dal commissariato di Augusta (Siracusa), si è visto sequestrare beni perché accusato di essere al vertice di ...

Operazione Ludos: sequestrati beni per 400.000 euro a 40enne di Augusta. Tra le accuse raccolta scommesse clandestine online e usura - Operazione Ludos: sequestrati beni per 400.000 euro a 40enne di Augusta. Tra le accuse raccolta scommesse clandestine online e usura - Gli agenti della Divisione anticrimine di Siracusa e del commissariato di Augusta hanno sequestrato il patrimonio di un 40enne, nullafacente, per un valore di circa 400.000 euro, accusato di essere a ...