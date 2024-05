Un recinto di fili spinati Così l’Ue rinnega se stessa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 maggio 2024) L’Europa che verrà sarà undie deportati. Alla faccia del diritto internazionale, dello stato di diritto e del continente che avrebbe voluto essere la patria della pace e dell’accoglienza, un gruppo di stati membri dell’Unione europea insiste per replicare il modello Italia-Albania. Tutta propaganda, ovviamente, visto che i centri italiani per migranti in Albania non apriranno prima di novembre, ospiteranno un massimo di 1.024 persone per volta (e non le 3 mila promesse) e al massimo in un anno arriveranno a gestire 6 mila persone nonostante il governo parli di 36 mila.se. Altro che patria della pace e dell’accoglienza Sfugge a molti anche che la stragrande maggioranza di quelle persone dovrà comunque essere portata in ...