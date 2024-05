Tv in subbuglio - la guerra per accaparrarsi i migliori conduttori | la situazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

News Tv. L'ultima stagione televisiva ha dato il via ad un circolo vizioso senza precedenti. Pare che l'era dei"fissi", con i loro programmi ancorati ad una rete per decenni stia giungendo al termine. Nell'ultimo anno, i cambiamenti epocali sono stati tanti. Fazio e Amadeus si sono spostati sul Nove. C'è chi si è trasferito a Mediaset, come Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. E poi ci sono quei presentatori in bilico. Un esempio eclatante è la sfortunata Vladimir Luxuria, che ha ereditato un programma che era già difficilmente recuperabile (L'Isola dei Famosi). Cosa ci aspetta nel prossimo futuro? Le indiscrezioni sono tante a partire da quella su Alessandro Cattelan desiderato ardentemente da Sky ma anche dalla Rai, che non ha intenzione di lasciarselo sfuggire.