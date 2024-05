Tutto sul contratto di locazione 4+4 | conviene davvero?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 7 maggio 2024) Quando si parla di, la formula che salta subito in mente è quella 4+4, ovvero un affitto che dura quattro anni, a cui segue un rinnovo automatico per altri quattro. Si tratta di una delle forme più comuni di affitto utilizzate in Italia e di certo offre dei vantaggi in termini di stabilità, sia per l’inquilino che per il proprietario di casa: il primo è sereno perché avrà a disposizione la casa affittata per un bel po’ di tempo, mentre il locatore potrà contare su un’entrata fissa per almeno otto anni. Ma ci sono dei però. Il primo è che alcune clausole non possono essere modificate e poi non è così semplice dare disdetta o recedere se cambia la situazione rispetto a quando si è sottoscritto il(sopratper il proprietario). Esaminiamo insieme, quindi, le caratteristiche deldi ...