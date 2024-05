Tutti con la Keffiah - l' asse collettivi-giovani palestinesi | l' ultima trovata

(Di martedì 7 maggio 2024)studenteschi e movimenti pro Palestina allargano le proteste anche fuori dagli atenei. Mentre alla Sapienza di Roma ieri pomeriggio si è tenuta l'mblea pubblica al Pratone, per l'11 maggio l'Api (Associazionein Italia), ha lanciato la giornata mondiale della, «il simbolo della lotta palestinese per l'autodeterminazione, la giustizia e la libertà». «Indossare lanon è solo un gesto simbolico, ma un modo per dimostrare che siamo uniti nel desiderio di un futuro in cui il popolo palestinese possa vivere libero sulla propria terra». Nel frattempo, il Movimento studentiin Italia indice un'mblea pubblica in piazza a Roma. L'incontro si terrà a largo Agosta, nel quartiere Prenestino, e nelle intenzioni degli ...

Circa 375mila tende sparse in 15 luoghi diversi lungo la costa di Gaza per accogliere la popolazione da sfollare dalle città. Così da poter procedere con i bombardamenti e l’operazione di terra a Rafah. È questo, secondo il Wall Street Journal, il ...

Presidio in sostegno della Palestina al Politecnico di Torino: "L'ateneo deve prendere posizione" - Presidio in sostegno della Palestina al Politecnico di Torino: "L'ateneo deve prendere posizione" - Il conflitto in Medio Oriente, tra Israele e Palestina, è arrivato di nuovo tra i banchi del Politecnico di Torino. Dopo le prime proteste di inizio aprile 2024, quando gli studenti avevano chiesto l' ...

Media, 20 palestinesi uccisi in raid su Rafah, donne e bimbi - Media, 20 palestinesi uccisi in raid su Rafah, donne e bimbi - Tre persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano contro una casa appartenente alla famiglia al-Darbi a ovest della città di Rafah: lo riferisce Al Jazeera spiegando che le tre vittime si a ...