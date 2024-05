Trovati morti i sub dispersi da domenica al largo di Villasimius

(Di martedì 7 maggio 2024) Eranodascorsa, quando erano usciti aldiper un’immersione finalizzata a piazzare delle boe vicino al relitto della nave affondata il 1° giugno del 1941. Si tratta di Stefano Bianchelli, di 56 anni, e Mario Perniciano, 60: i loro corpi sono stati avvistati questa mattina (7 maggio) dai robot della Marina Militare a 200 metri di profondità e a circa 20 metri dal relitto del piroscafo San Marco. I due corpi non sono ancora stati recuperati. Cos’è successo Stando alle prime ricostruzioni, dopo essere scesi in profondità per assicurare le boe con delle cime al fondale, i due sub non sarebbero più riusciti a risalire. Al momento è possibile soltanto fare ipotesi e, per capire bene cosa sia successo, bisognerà attendere che i corpi senza vita vengano recuperati. Le ricerche erano ...

