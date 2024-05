Travus Scott in concerto a Milano il 23 luglio | biglietti

(Di martedì 7 maggio 2024) La star del rap mondiale ha scelto l’Ippodromo Snai La Maura come data principale del tour europeo,in prevendita dal 9 maggio– “Travis: Utopia– Circus Maximus World Tour” sbarca in Europa, dopo il bagno di folla negli Stati Uniti. Il tour del rapper di Houston arriva in Italia martedì 232024 all’Ippodromo SNAI La Maura di, per quella che sarà la data più grande dell’intero tour europeo. L’artista statunitense ha scelto ancora una volta il capoluogo lombardo come capitale della musica non solo italiana ma anche europea, confermando la centralità dirispetto al panorama musicale internazionale. L’evento unico di Roma “Circus Maximus” dello scorso 7 agosto, trasmesso live in streaming mondiale pochi giorni dopo l’uscita dell’album Utopia, ...

